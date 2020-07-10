Суд щодо Кернеса у Полтаві перенесли через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Київський районний суд Полтави переніс через карантин підготовче засідання щодо повторного розгляду справи стосовно мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які підозрюються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, передає кореспондент УНН.
«Суд ухвалив перенести розгляд підготовчого засідання по даному кримінальному провадженню на 14 серпня 10:00», - сказав суддя.
Також суддя повідомив, що засідання перенесли через клопотання адвоката Кернеса про відкладення розгляду через продовження карантину до 31 липня.
Нагадаємо, справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядатиме Київський райсуд Полтави.
Як повідомлялося, що 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців “у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення”. Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.
Як повідомлялося, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Геннадію Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.