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Суд в отношении Кернеса в Полтаве перенесли из-за карантина

Суд в отношении Кернеса в Полтаве перенесли из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 16439 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Киевский районный суд Полтавы перенес из-за карантина подготовительное заседание по повторному рассмотрению дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые подозреваются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдан в январе 2014 года, передает корреспондент УНН.

“Суд решил перенести рассмотрение подготовительного заседания по данному уголовному производству на 14 августа 10:00”, — сказал судья.

Также судья сообщил, что заседание перенесли по ходатайству адвоката Кернеса об отложении рассмотрения из-за продолжения карантина до 31 июля.

Напомним, дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые обвиняются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и истязании двух активистов Харьковского евромайдан в январе 2014 года, повторно будет рассматривать Киевский райсуд Полтавы.

Как сообщалось, что 10 августа Киевский районный суд Полтавы решил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников “в связи с отказом стороны обвинения от обвинения”. Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.

Как сообщалось, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Геннадию Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

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