Суд розгляне скаргу про стягнення з ПриватБанку на користь компанії Коломойського понад 17 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Північний апеляційний господарський суд планує 19 травня розглянути апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо стягнення з ПриватБанку на користь компанії "Арлан" Ігоря Коломойського 17,3 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на рішення суду.
"Призначити справу до розгляду на 19 травня 2020 року о 15:40. Засідання відбудеться у приміщенні Північного апеляційного господарського суду…", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, Господарський суд Києва 25 лютого 2020 року стягнув з Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арлан" грошові кошти у розмірі 17 616 984,95 грн та 260 277,74 грн судового збору.
Тому акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.
Також, як повідомлялося в УНН, Верховний суд визначився з датою наступного засідання у справі Суркісів і Приватбанку.