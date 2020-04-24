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Суд рассмотрит жалобу о взыскании с ПриватБанка в пользу компании Коломойского более 17 млн грн

Суд рассмотрит жалобу о взыскании с ПриватБанка в пользу компании Коломойского более 17 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд планирует 19 мая рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о взыскании с ПриватБанка в пользу компании "Арлан" Игоря Коломойского 17,3 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"Назначить дело к рассмотрению на 19 мая 2020 года в 15:40. Заседание состоится в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда...", - говорится в решении суда.

Напомним, Хозяйственный суд Киева 25 февраля 2020 года взыскал с акционерного общества коммерческого банка "ПриватБанк" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Арлан" денежные средства в размере 17 616 984,95 грн и 260 277,74 грн судебного сбора.

Поэтому акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" обратилось к Северному апелляционному хозяйственному суду по апелляционной жалобе, в которой просит отменить решение Хозяйственного суда города Киева и принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Также, как сообщалось в УНН, Верховный суд определился с датой следующего заседания по делу Суркисов и Приватбанка.

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