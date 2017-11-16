Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.
На попередньому засіданні судом було досліджено відеозапис допитів в Генпрокуратурі чинного мера Києва Віталія Кличка та нардепа Андрія Сенченка.
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Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів, наданих ГПУ.
Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.