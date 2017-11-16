Суд продовжив розгляд клопотання про заочне слідство щодо Януковича у справі Майдану

На попередньому засіданні судом було досліджено відеозапис допитів в Генпрокуратурі чинного мера Києва Віталія Кличка та нардепа Андрія Сенченка.

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Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів, наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича у справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.