Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Януковича по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
На предыдущем заседании судом были исследованы видеозаписи допросов в Генпрокуратуре действующего мэра Киева Виталия Кличко и нардепа Андрея Сенченко.
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Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств, предоставленных ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно Януковича по делу об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.