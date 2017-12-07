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Суд продовжив домашній арешт голові Баришівського райсуду Київщини до 20 січня

Суд продовжив домашній арешт голові Баришівського райсуду Київщини до 20 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту голові Баришівського районного суду Київської області, підозрюваного на отриманні 2,5 тис. дол. хабаря, до 20 січня 2018 року. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.

“Продовжити до 20 січня 2018 року строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту...”, — зазначається в ухвалі суду.

Також суд продовжив дію обов’язків для суддів, а саме носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон, прибувати до детектива, прокурора та суду за кожним викликом тощо.

Нагадаємо, 27 вересня детективи НАБУ спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Баришівського районного суду Київської області одразу після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 2 500 дол. Йому повідомлено про підозру за ч.4. ст.368 ККУ.

Як встановило слідство, суддя вимагав зазначену суму за винесення рішення на користь позивача у цивільній справі зі стягнення грошових коштів.

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