Суд продовжив домашній арешт голові Баришівського райсуду Київщини до 20 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту голові Баришівського районного суду Київської області, підозрюваного на отриманні 2,5 тис. дол. хабаря, до 20 січня 2018 року. Про це йдеться в ухвалі суду, передає УНН.
“Продовжити до 20 січня 2018 року строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту...”, — зазначається в ухвалі суду.
Також суд продовжив дію обов’язків для суддів, а саме носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон, прибувати до детектива, прокурора та суду за кожним викликом тощо.
Нагадаємо, 27 вересня детективи НАБУ спільно з працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали голову Баришівського районного суду Київської області одразу після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 2 500 дол. Йому повідомлено про підозру за ч.4. ст.368 ККУ.
Як встановило слідство, суддя вимагав зазначену суму за винесення рішення на користь позивача у цивільній справі зі стягнення грошових коштів.