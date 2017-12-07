Суд продлил домашний арест голове Барышевского райсуда Киевской области до 20 января
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста голове Барышевского районного суда Киевской области, подозреваемого в получении 2,5 тыс. долл. взятки, до 20 января 2018 года. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.
"Продлить до 20 января 2018 года срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ...", - отмечается в постановлении суда.
Также суд продлил действие обязанностей судей, а именно носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому вызову и тому подобное.
Напомним, 27 сентября детективы НАБУ совместно с работниками СБУ во процессуальным руководством прокуроров САП задержали председателя Барышевского районного суда Киевской области сразу после получения им неправомерной выгоды в размере 2500 долл. Ему сообщено о подозрении по ч.4. 368 УК.
Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств.