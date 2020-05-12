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Суд переніс засідання щодо скарги на вирок Труханову через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала через карантин судовий розгляд апеляційних скарг на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Суд переніс засідання щодо скарги на вирок Труханову через карантин

“За результатами розгляду поданих заяв суд визнав причини неявки поважними та відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 27 травня о 12:00”, — йдеться в повідомленні.

Так, до початку судового засідання до суду були подані заяви сторін про перенесення розгляду справи у зв’язку з продовженням дії карантинних заходів та неможливістю їх участі у даному судовому засіданні.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила стадію розгляду клопотань, заяв та скарг у справі щодо розгляду скарги на вирок Труханову.

Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.

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