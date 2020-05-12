Суд переніс засідання щодо скарги на вирок Труханову через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала через карантин судовий розгляд апеляційних скарг на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатами розгляду поданих заяв суд визнав причини неявки поважними та відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 27 травня о 12:00”, — йдеться в повідомленні.
Так, до початку судового засідання до суду були подані заяви сторін про перенесення розгляду справи у зв’язку з продовженням дії карантинних заходів та неможливістю їх участі у даному судовому засіданні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила стадію розгляду клопотань, заяв та скарг у справі щодо розгляду скарги на вирок Труханову.
Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.