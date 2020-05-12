Суд перенес заседание по жалобе на приговор Труханову из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила из-за карантина судебное разбирательство апелляционных жалоб на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода “Краян”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“По результатам рассмотрения представленных заявлений суд признал причины неявки уважительными и отложил судебное рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на 27 мая в 12:00”, — говорится в сообщении.
Так, до начала судебного заседания в суд были поданы заявления сторон о переносе рассмотрения дела в связи с продолжением действия карантинных мероприятий и невозможностью их участия в данном судебном заседании.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила стадию рассмотрения ходатайств, заявлений и жалоб по делу о рассмотрении жалобы на приговор Труханову.
Как сообщалось, руководитель САП подал апелляционную жалобу на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.
Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.