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Суд переніс засідання обвинуваченого у вимаганні 500 тис. дол. викладача агроінституту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Голосіївський районний суд переніс на 21 серпня розгляд справи за обвинуваченням у вимаганні 500 тис. дол. хабара директора Інституту агроекології та природокористування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

“26 липня 2018 року в Голосіївському районному суді міста Києва не відбулось судове засідання за обвинуваченням директора Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 500 тис. доларів США за неперешкоджання в будівництві житлового комплексу на землях, що належать Інституту.
У судове засідання не з’явились адвокати обвинуваченого та передали клопотання про відкладення судового розгляду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наступне судове засідання призначено на 21.08.2018.

Нагадаємо, що обвинувальний акт щодо директора Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті 06 квітня 2018 року за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадємо, обвинувальний акт відносно колишнього заступника ректора криворізького вишу, підозрюваного в отриманні хабара за сприяння у наданні призовнику відстрочки від проходження військової служби, скеровано до суду.

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