Суд перенес заседание обвиняемого в вымогательстве 500 тыс. долл. преподавателя агроинститута
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Голосеевский районный суд перенес на 21 августа рассмотрение дела по обвинению в вымогательстве 500 тыс. долл. взятки директора Института агроэкологии и природопользования. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"26 июля 2018 года в Голосеевском районном суде города Киева не произошло судебное заседание по обвинению директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины в получении неправомерной выгоды в размере 500 тыс. долларов США за непрепятствование в строительстве жилого комплекса на землях, принадлежащих Институту.
В судебное заседание не явились адвокаты обвиняемого и передали ходатайство об отложении судебного разбирательства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следующее судебное заседание назначено на 21.08.2018.
Напомним, что обвинительный акт в отношении директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины было направлено в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу 6 апреля 2018 года по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напоминаем, обвинительный акт в отношении бывшего заместителя ректора Криворожского вуза, подозреваемого в получении взятки за содействие в предоставлении призывнику отсрочки от прохождения военной службы, направлено в суд.