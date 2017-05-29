Суд переніс розгляд справи В.Януковича на 16 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
Під час засідання адвокат Віталій Сердюк попросив суд перенести розгляд справи у зв’язку з закінченням робочого дня.
Прокурори виступили категорично проти цього і запевнили, що засідання має бути продовженим.
Однак суддя, враховуючи, що в адвоката сів голос, а також відпустку адвоката за кордоном, переніс розгляд кримінального провадження на 9 годину 16 червня.
Як повідомляв УНН, 29 травня Оболонський районний суд Києва після перерви продовжив підготовче засідання за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Ю.Луценко не виключив, що справу про державну зраду екс-президента В.Януковича може розглядати суд присяжних.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.