Суд перенес рассмотрение дела В.Януковича на 16 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение подготовительного заседания в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича на 16 июня. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент.
Во время заседания адвокат Виталий Сердюк попросил суд перенести рассмотрение дела в связи с окончанием рабочего дня.
Прокуроры выступили категорически против этого и заверили, что заседание должно быть продлено.
Однако судья, учитывая, что у адвоката сел голос, а также отпуск адвоката за рубежом, перенес рассмотрение уголовного судопроизводства на 9:00 16 июня.
Как сообщал УНН, 29 мая районный суд Киева после перерыва продолжил подготовительное заседание по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.