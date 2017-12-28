Суд не знайшов порушень у засекречуванні декларацій військових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва не встановив порушень законодавства під час прийняття заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом постанови про закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
"Відбулося судове засідання у справі за позовом до заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса та до НАЗК щодо оприлюднення декларацій посадових осіб військової прокуратури. Після виходу з нарадчої кімнати суд ухвалив рішення – відмовити позивачу у задоволенні позову. Дане рішення було ухвалене зважаючи на те, що судом не встановлено порушення приписів чинного законодавства під час прийняття Анатолієм Матіосом відповідної постанови, що мала на меті закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури задля їхньої безпеки та безпеки їхніх родин", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що позивач просив визнати протиправною та скасувати постанову А.Матіоса в частині про застосування заходів спеціальної безпеки щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури. Також позивач просив визнати протиправним і скасувати рішення НАЗК "Щодо виконання постанови про застосування заходів спеціальної безпеки". Водночас, позивач просив суд зобов’язати НАЗК включити електронні декларації посадових осіб військової прокуратури до Єдиного державного реєстру декларацій.
Нагадаємо, А.Матіос заявив, що розслідуванням військових злочинів має зайнятись окремий підрозділ.