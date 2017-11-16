Суд Москви пом’якшив запобіжний захід Бакаю

“Таганський суд 15 листопада на підставі рішення Мосміськсуду про повторний розгляд рішення про обрання запобіжного заходу у відношенні Бакая наново розглянув клопотання слідчих органів. Суд постановив змінити йому запобіжний захід з арешту на домашній арешт”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає видання, того ж дня суд продовжив домашній арешт екс-голові “Нафтогазу” до 12 січня 2018 року.

Нагадаємо, 31 жовтня Таганський суд Москви заарештував колишнього главу “Нафтогазу” України та екс-керівника Державного управління справами Ігоря Бакая, підозрюваного в шахрайстві.

Довідка УНН: Ігор Бакай — колишній глава правління НАК “Нафтогаз України” (квітень 1998 — квітень 2000), голова Державного комітету України по водному господарству (21 липня — 2 жовтня 2003), керівник Державного управління справами (2 жовтня 2003 — 24 грудня 2004 ).