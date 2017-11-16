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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59854 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68138 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71520 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 98117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100686 просмотра

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Суд Москвы смягчил меру пресечения Бакаю

Суд Москвы смягчил меру пресечения Бакаю

Киев  •  УНН

 • 13716 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Таганский районный суд Москвы изменил меру пресечения экс-главе “Нафтогаза” Игорю Бакаю с ареста на домашний арест, передает УНН со ссылкой на сообщение ТАСС.

"Таганский суд 15 ноября на основании решения Мосгорсуда о повторном рассмотрении решения об избрании меры пресечения в отношении Бакая заново рассмотрел ходатайство следственных органов. Суд постановил изменить ему меру пресечения с ареста на домашний арест , - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает издание, в тот же день суд продлил домашний арест экс-главе "Нафтогаза" до 12 января 2018 года.

Напомним, 31 октября Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу "Нафтогаза" Украины и экс-руководителя Государственного управления делами Игоря Бакая, подозреваемого в мошенничестве.

Справка: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004 ).

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