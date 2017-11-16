Суд Москвы смягчил меру пресечения Бакаю

"Таганский суд 15 ноября на основании решения Мосгорсуда о повторном рассмотрении решения об избрании меры пресечения в отношении Бакая заново рассмотрел ходатайство следственных органов. Суд постановил изменить ему меру пресечения с ареста на домашний арест , - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает издание, в тот же день суд продлил домашний арест экс-главе "Нафтогаза" до 12 января 2018 года.

Напомним, 31 октября Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу "Нафтогаза" Украины и экс-руководителя Государственного управления делами Игоря Бакая, подозреваемого в мошенничестве.

Справка: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004 ).