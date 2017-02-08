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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд Луганщини завтра продовжить розгляд справи О.Єфремова

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжить розгляд кримінального провадження щодо екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова 9 лютого, передає УНН з посиланням на повідомлення суду.

Суд Луганщини завтра продовжить розгляд справи О.Єфремова

За інформацією суду, засідання у справі О.Єфремова заплановане на 10 годину 9 лютого.

При цьому сьогодні суд так і не зміг приступити до попереднього розгляду справи.

Нагадаємо, екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова інкримінують вчинення низки злочинів, а саме звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Як повідомляв УНН, 4 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, ГПУ спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо О.Єфремова про вчинення ним низки злочинів. Серед іншого, екс-керівнику Партії регіонів інкримінують державну зраду, сприяння створенню “ЛНР” тощо.

Українські Національні Новини

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