Суд Луганской области завтра продолжит рассмотрение дела А.Ефремова

По информации суда, заседание по делу А.Ефремова запланировано на 10:00 9 февраля.

При этом сегодня суд так и не смог приступить к предварительному рассмотрению дела.

Напомним, экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову инкриминируют совершение ряда преступлений , а именно обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украина, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Как сообщал УНН, 4 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями ГПУ направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве по А.Ефремову о совершении им ряда преступлений. Среди прочего, экс-руководителю Партии регионов инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие.