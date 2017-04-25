Суд арештував рублеві рахунки компанії, що платила роялті радикалу С.Рибалці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Відповідно до ухвали Печерського суду, за клопотанням прокурора ГПУ, на рахунки компанії, яка платила роялті нардепу Сергію Рибалці, накладено арешти, передає УНН з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.
Йдеться про ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА”, яке того року у вигляду роялті сплатило радикальному політику понад 1,6 млн грн.
Так, суд арештував рахунки “ЧИСТА ПЛАНЕТА” у ПАТ “Банк Восток”, ПАТ “КБ Фінансова ініціатива”, АТ “Укрексімбанк”, “ПриватБанку”, “УкрСиббанку”, ПАТ “Альфа Банк”.
При цьому у трьох з перерахованих банків ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА” мало рахунки у російських рублях (“Альфа Банку”, “Укрексімбанку” та "КБ Фінансова ініціатива").
Нагадаємо, як повідомляв УНН, інша компанія з банківськими рахунками в рублях принесла радикалу С.Рибалці 6 млн грн роялті.
Також нагадаємо, у C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.
При цьому лідер радикалів О.Ляшко пообіцяв вивчити це питання особисто.