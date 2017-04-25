Суд арестовал рублевые счета компании, которая платила роялти радикалу С.Рибалке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В соответствии с постановлением Печерского суда, по ходатайству прокурора ГПУ, на счета компании, которая платила роялти нардепу Сергею Рыбаку, наложены аресты, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Речь идет об ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА", которое в том году в виду роялти уплатило радикальному политику более 1,6 млн грн.
Так, суд арестовал счета "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" в ПАО "Банк Восток", ПАО "КБ Финансовая инициатива" АО "Укрэксимбанк", "ПриватБанке", "УкрСиббанке", ПАО "Альфа Банк".
При этом в трех из перечисленных банков ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" имело счета в российских рублях ("Альфа Банка", "Укрэксимбанка" и "КБ Финансовая инициатива").
Напомним, как сообщал УНН, другая компания с банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти.
Также напомним, у C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.
При этом лидер радикалов О.Ляшко пообещал изучить этот вопрос лично.