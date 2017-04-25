Суд арестовал рублевые счета компании, которая платила роялти радикалу С.Рибалке

Речь идет об ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА", которое в том году в виду роялти уплатило радикальному политику более 1,6 млн грн.

Так, суд арестовал счета "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" в ПАО "Банк Восток", ПАО "КБ Финансовая инициатива" АО "Укрэксимбанк", "ПриватБанке", "УкрСиббанке", ПАО "Альфа Банк".

При этом в трех из перечисленных банков ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" имело счета в российских рублях ("Альфа Банка", "Укрэксимбанка" и "КБ Финансовая инициатива").

Напомним, как сообщал УНН, другая компания с банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти.

Также напомним, у C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

При этом лидер радикалов О.Ляшко пообещал изучить этот вопрос лично.