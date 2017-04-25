Суд арестовал рублевые счета компании, которая платила роялти радикалу С.Рибалке

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33905 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151977 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114702 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115472 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111922 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103875 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106931 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103448 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152487 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд арестовал рублевые счета компании, которая платила роялти радикалу С.Рибалке

Суд арестовал рублевые счета компании, которая платила роялти радикалу С.Рибалке

Киев  •  УНН

 • 10819 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В соответствии с постановлением Печерского суда, по ходатайству прокурора ГПУ, на счета компании, которая платила роялти нардепу Сергею Рыбаку, наложены аресты, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Речь идет об ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА", которое в том году в виду роялти уплатило радикальному политику более 1,6 млн грн.

Так, суд арестовал счета "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" в ПАО "Банк Восток", ПАО "КБ Финансовая инициатива" АО "Укрэксимбанк", "ПриватБанке", "УкрСиббанке", ПАО "Альфа Банк".

При этом в трех из перечисленных банков ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" имело счета в российских рублях ("Альфа Банка", "Укрэксимбанка" и "КБ Финансовая инициатива").

Напомним, как сообщал УНН, другая компания с банковскими счетами в рублях принесла радикалу С.Рибалке 6 млн грн роялти.

Также напомним, у C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

При этом лидер радикалов О.Ляшко пообещал изучить этот вопрос лично.

Украинские Национальные Новости

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