Суботні школи та впорядкування місць пам’яті: як МЗС цього року підтримує українську діаспору в Чехії

“МЗС України у 2020 році на підтримку функціонування українських суботніх шкіл ЧР було виділено 3350 дол. США, на впорядкування місць пам’яті — 2000 дол. США”, — повідомили у посольстві.

Також повідомляється, що дипломати посольства підтримують постійний контакт з керівниками українських громадських організацій Чехії, також проводяться засідання Координаційної ради керівників українських громадських організацій ЧР, на яких обговорюють актуальні питання діяльності організацій, узгоджуються спільні плани.

“Зазвичай засідання Координаційної ради проводяться один раз на квартал. Цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу відбулося лише одне таке засідання на початку березня. В рамках надання підтримки українським громадським організаціям Чехії посольством ведуться переговори з урядом ЧР щодо виділення для потреб української діаспори Чехії приміщення в Празі для розміщення Українського культурно-освітнього центру”, — зазначають у посольстві.

Також серед громади реагують і на поточну ситуацію з пандемією: проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота та надається посильна допомога.

“Протягом березня-квітня серед українців Чехії проводилася постійна інформаційно-роз’яснювальна робота, спрямована на поширення актуальної інформації про епідеміологічну ситуацію в Україні та в Чеській Республіці, а також можливості перебування на території ЧР та від’їзду в Україну. Консульськими працівниками підтримується контакт з санепідемстанціями Чехії на предмет виявлення хворих на коронавірус громадян України та надання їм у разі необхідності допомоги”, — повідомили у посольстві.

Крім цього, у мережі Facebook було створено групу “Захист українців у Чехії” з метою інформування українців Чехії та надання їм посильної допомоги. Керівники українських громадських організацій Чехії зібрали кошти для можливої підтримки громадян України, які опинилися в скрутних умовах внаслідок оголошеної в ЧР надзвичайної ситуації.

Раніше УНН писав, скільки коштів передбачено у 2020 році на підтримку зв’язків з українцями за кордоном.