Студенти у Маріуполі створили величезний портрет С.Джобса з клавіатури
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Студенти комп'ютерної академії у Маріуполі створили величезний портрет Стіва Джобса з клавіатури. Про це УНН стало відомо з соціальних мереж.
У Маріуполі студенти комп'ютерної академії зі 100 клавіатур виклали портрет Стівена Джобса.
"Ось на цей шедевр пішло майже 100 клавіатур і місяць роботи студентів. Повну версію картини "портрет Стіва Джобса" дивіться в академії!"- повідомив представник комп'ютерної академії Ігор Смаглій на своїй сторінці в Facebook.
Створення почалося з розбирання старих клавіатур, які приносили студенти академії, і закінчилося вже новими, які купували у магазині. У картині зашифрували кілька слів: Apple, StevenJobs і iPhone. Висота портрета - 1 метр. За неофіційною інформацією - компанія Аpple через соцмережі дізналася про незвичайну картину і зараз хоче її придбати.