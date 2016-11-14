Студенты в Мариуполе создали огромный портрет С.Джобса из клавиатуры

В Мариуполе студенты компьютерной академии из 100 клавиатур выложили портрет Стивена Джобса.

"Вот на этот шедевр ушло почти 100 клавиатур и месяц работы студентов. Полную версию картины "портрет Стива Джобса" смотрите в академии!" - Сообщил представитель компьютерной академии Игорь Смаглий на своей странице в Facebook.

Создание началось с разборки старых клавиатур, которые приносили студенты академии, и закончилось уже новыми, которые покупали в магазине. В картине зашифровали несколько слов: Apple, StevenJobs и iPhone. Высота портрета - 1 метр. По неофициальной информации - компания Аpple через соцсети узнала о необычной картине и сейчас хочет ее приобрести.