Стрілянина сталася біля кафе у середмісті Запоріжжя: поранено п’ятьох осіб

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"Близько 5 години ранку до відділу поліції... надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрільбу. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На місці події працівники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. У результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі.

Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків та очевидців події, вилучили та проаналізували записи з камер відеоспостереження та встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі Chrysler. Орієнтування на його розшуку було надано всім патрульним нарядам. У районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені працівниками патрульної поліції. Обидва - жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження.

Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброя направлена на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.