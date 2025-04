Стрілянина у Флориді, є загиблі

Стрілянина сталася на території ринково-розважального комплексу Jacksonville Landing. Сам комплекс оточений і закритий на вхід і на вихід. Загін поліцейського спецназу прочісує будівлю, що розташована в старій частині міста, повідомив офіс шерифа.

“Ми виявляємо безліч людей, які сховалися в закритих приміщеннях Jacksonville Landing. Ми просимо зберігати спокій і залишатися там, де ви знаходитеся. Спецназ веде методичний пошук усередині комплексу”, — написала поліція в своєму Twitter.

У свою чергу в Twitter шерифа місцевої поліції повідомляється про “численні жертви” стрілянини.

Як вказує CNN, стрілянина сталася під час відбіркового кіберспорівного заходу для турніру по грі Madden 19.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 серпня 2018 р.