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Стрельба во Флориде, есть погибшие

Киев • УНН

 • 9266 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Жертвами стрельбы на турнире по видеоиграм в американском городе Джексонвилле (штат Флорида) стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CBS.

Стрельба во Флориде, есть погибшие

Стрельба произошла на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing. Сам комплекс окружен и закрыт на вход и на выход. Отряд полицейского спецназа прочесывает здание, расположенное в старой части города, сообщил офис шерифа.

“Мы обнаруживаем множество людей, которые укрылись в закрытых помещениях Jacksonville Landing. Мы просим сохранять спокойствие и оставаться там, где вы находитесь. Спецназ ведет методический поиск внутри комплекса”, — написала полиция в своем Twitter.

В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о “многочисленных жертвах” стрельбы.

Как указывает CNN, стрельба произошла во время отборочного киберспоривного мероприятия для турнира по игре Madden 19.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please do not come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 26 августа 2018

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