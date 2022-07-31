Стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні - Зеленський

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"Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо

Зеленський розповів, що російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область.