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Стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні - Зеленський

Стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні - Зеленський

Київ • УНН

 • 186133 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що стратегічно в росії немає шансів перемогти в цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш, пише УНН.

Цитата

"Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо

Зеленський розповів, що російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область.

Українські Національні Новини

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