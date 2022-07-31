Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне - Зеленский

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"Нужно держаться на юге, на востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – сказал он.

Напомним

Зеленский рассказал, что российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – в Херсонскую и Запорожскую область.