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Стратегически у россии нет шансов победить в этой войне - Зеленский

Киев • УНН

 • 186130 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что стратегически у россии нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш, пишет УНН.

Цитата

"Нужно держаться на юге, на востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", – сказал он.

Напомним

Зеленский рассказал, что российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – в Херсонскую и Запорожскую область.

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