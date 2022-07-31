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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський: російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни

Зеленський: російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни

Київ • УНН

 • 129406 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область, про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

"Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область... Але це їм там не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні Сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів. І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!", - сказав він.

Нагадаємо 

Зеленський прокоментував російські обстріли Миколаєва та загибель Вадатурського.

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