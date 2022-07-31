Зеленський: російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни

Цитата

"Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область... Але це їм там не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. Збройні Сили України готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів. І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!", - сказав він.

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Зеленський прокоментував російські обстріли Миколаєва та загибель Вадатурського.