Зеленский: российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны

Цитата

"Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг – на Херсонщину и Запорожскую область... Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков. Вооруженные Силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов, и сегодня я хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Так же благодарю Никополь, Харьков, Кривой, всю Днепропетровщину, крепких людей Запорожья и области, всех украинцев Херсонщины, каждого и каждую, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!", - сказал он.

Напомним

Зеленский прокомментировал российские обстрелы Николаева и гибель Вадатурского.