Столтенберг розповів про ризики затяжної війни в Україні

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"Якщо війна затягнеться надовго, то, в першу чергу, ризикує народ України, який більше постраждає, побачить більше руйнувань, більше смертей і більше руйнувань. Для них це, в першу чергу, виклик", - сказав Столтенберг.

"І відповідальність за припинення цієї війни, виведення військ і залучення серйозних політичних зусиль до політичного врегулювання лежить на президенті путіні", - підкреслив він.

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При цьому Генсек підкреслив, що до тих пір, поки війна триває, буде існувати ризик ескалації за межі України.

"Саме на цьому НАТО і зосереджено, щоб запобігти цій ескалації. І ми зосереджені на запобігання ескалації частково за рахунок забезпечення того, щоб союзники доносили одне і те ж повідомлення, зберігаючи єдність, а також за рахунок збільшення присутності, зокрема, у східній частині Альянсу", - зазначив він.

За словами Столтенберга, в НАТО вже багато зробили, але на саміті глави держав і урядів країн Альянсу домовилися просити своїх воєначальників надати варіанти більш довгострокових змін у військовій структурі для подолання довгострокових наслідків цієї війни.

"Тому що незалежно від того, чи закінчиться ця війна через тижні, місяці або роки, вона матиме довгострокові наслідки. На нашій безпеці, на тому, як НАТО необхідно реагувати і забезпечувати безперервну колективну оборону і безпеку союзників по НАТО", - заявив він.

Раніше

Раніше сьогодні Генсек Альянсу назвав дивним розмежовувати надану Україні військову допомогу на оборонну і наступальну, так як Україна - це країна, яка обороняється.