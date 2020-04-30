Столар вимагає створити СК з розслідування крадіжки 70 млрд "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Народний депутат, голова Київської організації Опозиційної платформи - За життя Вадим Столар ініціює створення Слідчої комісії ВР щодо розслідування крадіжки в "Нафтогазі". Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Учора Кабмін нарешті вирішив провести аудит цього підприємства, яке рік у рік не додавало бюджету десятки мільярдів гривень. Це - знаменна подія, адже "Нафтогаз" довгі роки витрачав гроші без будь-якого контролю з боку української держави. Українською "монополією" фактично керувала іноземна наглядова раду в щільній зв'язці з "улюбленцем" українців Коболєвим", - зазначив народний депутат.
Глава Київської організації Опозиційної платформи - За життя упевнений, що компанія штучно занижувала прибуток.
"Аудит ще не почався, але вже сьогодні зрозуміло, що "Нафтогаз" штучно занижував прибуток за допомогою відверто шахрайських схем. У результаті чого державний бюджет недоотримав 68,6 мільярда гривень", - зазначив політик.
На думку Столара, це пояснює факт того, що керівництво "Нафтогазу" переводило свої кошти за кордон.
"Неясно, за що ж виписували собі премії Коболєв і Вітренко? Зате зрозуміло, чому вони переводили їх родичам за кордон. Словом, під чуйним наглядом іноземців у нас крадуть десятки мільярдів, але всі мовчать", - наголосив парламентарій.
Він упевнений, що справою "Нафтогазу" потрібно займатися серйозніше.
"Саме тому ми з однопартійцями будемо ініціювати створення Слідчої комісії ВР щодо розслідування крадіжки в "Нафтогазі". Україна повинна знати правду!" - резюмував Вадим Столар.