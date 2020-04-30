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Столар требует создать СК по расследованию воровства 70 млрд “Нафтогазом”

Киев • УНН

 • 11845 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Народный депутат, глава Киевской организации Оппозиционной платформы — За жизнь Вадим Столар инициирует создание Следственной комиссии ВР относительно расследования воровства в “Нафтогазе”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Столар требует создать СК по расследованию воровства 70 млрд “Нафтогазом”

“Вчера Кабмин наконец решил провести аудит этого предприятия, которое год от года не додавало бюджету десятки миллиардов гривен. Это — знаменательное событие, ведь „Нафтогаз“ долгие годы тратил деньги без какого-либо контроля со стороны украинского государства. Украинской „монополией“ фактически управлял иностранный наблюдательный совет в плотной связке с „полюбившимся“ украинцам Коболевым”, — отметил народный депутат.

Глава Киевской организации Оппозиционной платформы — За жизнь уверен, что компания искусственно занижала прибыль.

“Аудит еще не начался, но уже сегодня понятно, что „Нафтогаз“ искусственно занижал прибыль с помощью откровенно мошеннических схем. В результате чего государственный бюджет недополучил 68,6 миллиарда гривен”, — отметил политик.

По мнению Столара, это объясняет факт того, что руководство “Нафтогаза” переводило свои средства за рубеж.

“Неясно, за что же выписывали себе премии Коболев и Витренко? Зато понятно, почему они переводили их родственникам за рубеж. Словом, под чутким присмотром иностранцев у нас крадут десятки миллиардов, но все молчат”, — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что делом “Нафтогаза” нужно заниматься серьезнее.

“Именно поэтому мы с однопартийцами будем инициировать создание Следственной комиссии ВР относительно расследования воровства в „Нафтогазе“. Украина должна знать правду!” — резюмировал Вадим Столар.

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