Стіна з Мексикою обійдеться США в 21,6 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Будівництво стіни, яку президент США Дональд Трамп збирається звести на кордоні з Мексикою, обійдеться в 21,6 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Д.Трамп під час передвиборної кампанії заявляв, що на її зведення потрібно 12 млрд доларів, а його однопартійці називали суму в 15 млрд доларів.
План міністерства національної безпеки передбачає, що стіну будуть будувати у три етапи і до 2020 року її довжина складе 2 тисячі кілометрів.