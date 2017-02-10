Стіна з Мексикою обійдеться США в 21,6 млрд доларів

Д.Трамп під час передвиборної кампанії заявляв, що на її зведення потрібно 12 млрд доларів, а його однопартійці називали суму в 15 млрд доларів.

План міністерства національної безпеки передбачає, що стіну будуть будувати у три етапи і до 2020 року її довжина складе 2 тисячі кілометрів.