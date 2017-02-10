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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41777 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Стіна з Мексикою обійдеться США в 21,6 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Будівництво стіни, яку президент США Дональд Трамп збирається звести на кордоні з Мексикою, обійдеться в 21,6 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Reuters.

Стіна з Мексикою обійдеться США в 21,6 млрд доларів

Д.Трамп під час передвиборної кампанії заявляв, що на її зведення потрібно 12 млрд доларів, а його однопартійці називали суму в 15 млрд доларів.

План міністерства національної безпеки передбачає, що стіну будуть будувати у три етапи і до 2020 року її довжина складе 2 тисячі кілометрів.

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