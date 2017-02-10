Стена с Мексикой обойдется США в 21,6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Строительство стены, которую президент США Дональд Трамп собирается построить на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Д.Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что на ее возведение нужно 12 млрд долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 млрд долларов.
План министерства национальной безопасности предполагает, что стену будут строить в три этапа и до 2020 года ее длина составит 2000 километров.