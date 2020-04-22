Степанов запевнив, що бригадам екстреної меддопомоги підвищать зарплату до 300%

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КИЇВ. 22 квітня УНН. Фінансування бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на COVID-19, буде за підвищеними розцінками. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Рішення прийняте на рівні закону, у нас фінансування в тому числі бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на COVID-19, буде за підвищеними розцінками, куди входить й підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені у державному бюджеті на це", - розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 - летальні.

Як повідомлялося в УНН, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що не можна допускати звільнення медпрацівників у зв’язку з переходом на другий етап медреформи.

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