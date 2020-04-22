Степанов заверил, что бригадам экстренной медпомощи повысят зарплату до 300%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Финансирование бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными на COVID-19 будет по повышенным расценкам. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Решение принято на уровне закона, у нас финансирование в том числе бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными на COVID-19 будет по повышенным расценкам, куда входит и повышена заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в государственном бюджете на это", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9 часов 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные.
Как сообщалось в УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нельзя допускать увольнения медработников в связи с переходом на второй этап медреформы.