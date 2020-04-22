Степанов заверил, что бригадам экстренной медпомощи повысят зарплату до 300%

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 53539 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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КИЕВ. 22 апреля УНН. Финансирование бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными на COVID-19 будет по повышенным расценкам. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Решение принято на уровне закона, у нас финансирование в том числе бригад экстренной скорой помощи, которые работают с больными на COVID-19 будет по повышенным расценкам, куда входит и повышена заработная плата до 300%. Есть соответствующие средства, заложенные в государственном бюджете на это", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине на 9 часов 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные.

Как сообщалось в УНН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нельзя допускать увольнения медработников в связи с переходом на второй этап медреформы.

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