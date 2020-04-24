Степанов розповів, що сьогодні розглядатимуть на позачерговому засіданні Кабміну

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні уряд планує розглянути питання "COVID-пакету" розподілу коштів, тих, що йдуть на лікування хворих від коронавірусної хвороби COVID-19 та постанову щодо збільшення заробітної плати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, на 300%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.