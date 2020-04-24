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Степанов розповів, що сьогодні розглядатимуть на позачерговому засіданні Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні уряд планує розглянути питання "COVID-пакету" розподілу коштів, тих, що йдуть на лікування хворих від коронавірусної хвороби COVID-19 та постанову щодо збільшення заробітної плати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, на 300%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні повинно відбутися позачергове засідання уряду, на якому ми будемо розглядати питання "COVID-пакету" розподілу коштів, тобто це ті кошти, що йдуть на лікування хворих від коронавірусної хвороби COVID-19. Проект визначає правила та умови за якими заклади охорони здоров’я та медпрацівники, які залучені до боротьби з коронавірусною інфекцією будуть отримувати оплату послуг через НСЗУ", - розповів Степанов.

Він зазначив, що проектом акту пропонується затвердити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою.

"На сьогоднішній день це лікарні першої хвилі, що затверджені МОЗ і після прийняття цього пакету вони будуть затверджені на виконання відповідної постанови. Також затвердити тарифи, що включають в себе додаткові доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% зарплати відповідно до законодавства. Забезпечення пацієнтів медичними засобами та виробами", - сказав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов запевнив, що бригадам екстреної меддопомоги підвищать зарплату до 300%.

Степанов пояснив, що при складанні і розгляді цих тарифів, міністерство пішло саме від того, скільки коштів потребує лікування одного хворого на COVID-19, скільки потрібно коштів на лікарські засоби, врахована в повному обсязі заробітна плата, що складає 300% заробітної плати.

Також закупівля послуг планується з урахуванням можливості надати закладами якісну та безпечну допомогу.

"Буде зроблено декілька пакетів: стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19 та екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням. Меддопомога, що надається мобільними медичними бригадами та стаціонарна меддопомога при коронавірусній хворобі, що надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року", - повідомив міністр.

Нагадаємо, що Степанов раніше вже анонсував проведення сьогодні позачергового засідання уряду.

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