Степанов рассказал, что сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании Кабмина

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня на внеочередном заседании правительство планирует рассмотреть вопрос "COVID-пакета" распределения средств, идущих на лечение больных от коронавирусной болезни COVID-19 и постановление об увеличении заработной платы медикам, работающим с больными на COVID-19, на 300%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.