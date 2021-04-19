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Степанов про заяви міністра фінансів: особистого конфлікту немає, я просто відстоюю інтереси української медицини

Степанов про заяви міністра фінансів: особистого конфлікту немає, я просто відстоюю інтереси української медицини

Київ • УНН

 • 13293 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Україна 24 прокоментував заяви у свій бік від міністра фінансів Сергія Марченка, передає УНН.

Цитата:

"У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів. У мене є відстоювання інтересів української медицини, здоров'я і життя громадян. І якщо я кажу, що нам для закупівлі вакцини треба 15,1 мільярда гривень і це підтверджено розрахунками, а він вирішує, що достатньо 2,6, то потім виходить, що я правий. Так само буде і з лабораторією (третього класу для розробки вакцин - ред.), на якій сьогодні наголошував Президент. Зрозуміло, що 100 мільйонів гривень нам не вистачить", - наголосив Степанов.

Що було раніше

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов намагається наповнити бюджет МОЗ, користуючись ситуацією з поширенням COVID-19.

Доповнення

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. З цією метою цього року в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, МОЗ планує відновлювати виробництво всіх вакцин в Україні. Необхідність цього стала очевидною у зв’язку з ситуацією, коли багато країн в умовах дефіциту стали обмежувати експорт вакцин від COVID-19 в інтересах власного населення. 

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