Степанов про 71 тис. закуплених медкостюмів: ми не можемо економити на якості
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. З травня по всіх лікарнях України було розподілено 71 300 захисних костюмів, які обиралися за якістю, адже уряд не може економити на засобах індивідуального захисту. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“В 20-х числах травня були отримані всі ці захисні костюми, які закупило МОЗ, близько 71 300 костюмів відразу були розподілені по всіх лікарнях… Звичайно, вони найвищої якості, яка відповідає європейським стандартам, це все підтверджено європейськими сертифікатами щодо якості цих костюмів”, - сказав Степанов.
За словами міністра, головне не ціна, а якість, щоб вони захищали медиків.
“Ми не можемо економити на засобах індивідуального захисту таких, як костюми, і купувати їх за принципом головне, щоб було дешевше, головне – щоб вони захищали”, - заявив Степанов.
Також він додав, що окрім захищеності ці костюми достатньо зручні з точки зору користування ними медпрацівниками.
Нагадаємо, Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо можливої розтрати коштів та зловживання владою під час спроби Кабміну закупити 71 тисячу захисних костюмів для медиків.