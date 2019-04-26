Стало відомо, на якому етапі перебуває створення парку сонячної енергетики у зоні відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Процес створення умов для розміщення парку сонячної енергетики на території зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції перебуває на початковому етапі. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження у відповідь на запит журналіста УНН.
Так, у грудні 2017 року ДП "НЕК "Укренерго" розробило проект будівництва інфраструктури збору і видачі потужності (стадія техніко-економічне обґрунтування).
За результатами співпраці компанії TRACTEBEL разом з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державним агентством України з управління зоною відчуження було завершено розрахунок техніко-економічного обґрунтування.
"У цьому ТЕО враховано особливості території, рівнів радіоактивного забруднення території, де попередньо заплановано розміщення об’єктів сонячної енергетики, правила радіаційної безпеки при проведенні робіт, а також низка інших важливих показників", - зазначили в агентстві.
Офіційна презентація результатів розрахунків ТЕО пройшла 19 березня 2018 року.
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Наразі Державне агентство України з управління зоною відчуження, Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру працюють над питанням виділення земельних ділянок потенційному інвестору, зазначили в агентстві.
"Таким чином, на сьогодні процес створення умов для розміщення парку сонячної енергетики на території зони відчуження перебуває на початковому етапі. Відповідно, терміни реалізації проекту парку сонячної енергії ще не визначені", - зазначили у ДАЗВ.
Там додали, що наразі кошти з держбюджету на реалізацію проекту не виділяються.
Як повідомляв УНН, у 2017 році прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв про наявність доручення уряду для того, щоб "створити парк сонячної енергії на території Чорнобильської зони".