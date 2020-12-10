Стало відомо, коли УЄФА розгляне апеляцію УАФ по матчу Швейцарія - Україна

"Так, попереду новорічні свята, тому очікувати рішення з нашого питання в цьому році вже навряд чи варто. Це не швидкий процес. Коли можуть розглянути? Цим питанням займаються наші юристи. Думаю, доведеться почекати десь пару місяців", - сказав він.

Нагадаємо, швейцарська влада заборонила проведення матчу Швейцарія - Україна в Лізі націй, який повинен був відбутися 17 листопада. Причиною стали виявлені випадки коронавірусу в складі української збірної.

УАФ та збірні були готові до проведення зустрічі, однак заборона місцевої влади зробила це неможливим.

Згодом з’ясувалося, що усі представники української делегації та команди мають негативні тести на коронавірус.

25 листопада УЄФА присудив Україні технічну поразку з рахунком 0:3.

Як писав УНН, інтереси нашої збірної в Лозанні представлятимуть украінські, іспанські та швейцарські юристи.