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Стало відомо, хто стане хедлайнером фіналу Євробачення-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Хедлайнером фінального концерту Євробачення-2017 стане українська співачка Руслана, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Стало відомо, хто стане хедлайнером фіналу Євробачення-2017

Організатори Євробачення-2017 сьогодні повідомили, що хедлайнером фінального концерту стане перша переможниця Євробачення від України Руслана.

Зазначається, що Руслана представить новий сингл під назвою “It’s Magical”. Трек записано англійською і українською мовою, однак, як повідомляється, обидві версії об’єднує ще й “загадкова екзотична мова”.

Так, з 2015 року в гранд-фіналі виступають не лише учасники конкурсу, а й обрана світова зірка, що має змогу стати хедлайнером концерту та представити новий хіт.

Минулого року запрошеним гостем Євробачення став Джастін Тімберлейк, який представив пісню “Can’t stop the feeling”.

Як повідомляв УНН, усі квитки на фінальне шоу Євробачення-2017, яке відбудеться 13 травня о 22:00, продано.

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