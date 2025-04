Стало известно, кто станет хедлайнером финал Евровидения-2017

Организаторы Евровидения-2017 сегодня сообщили, что хедлайнером финального концерта станет первая победительница Евровидения от Украины Руслана.

Отмечается, что Руслана представит новый сингл под названием "It's Magical". Трек записан на английском и украинском языке, однако, как сообщается, обе версии объединяет еще и "загадочный экзотический язык".

Так, с 2015 года в гранд-финале выступают не только участники конкурса, но и выбранная мировая звезда, которая имеет возможность стать хедлайнером концерта и представить новый хит.

В прошлом году приглашенным гостем Евровидение стал Джастин Тимберлейк, который представил песню "Can not stop the feeling".

Как сообщал УНН, все билеты на финальное шоу Евровидение-2017, которое состоится 13 мая в 22:00, проданы.