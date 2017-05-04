Стало известно, кто станет хедлайнером финал Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Хедлайнером финального концерта Евровидение-2017 станет украинская певица Руслана, передает УНН со ссылкой на UA:Первый.
Организаторы Евровидения-2017 сегодня сообщили, что хедлайнером финального концерта станет первая победительница Евровидения от Украины Руслана.
Отмечается, что Руслана представит новый сингл под названием "It's Magical". Трек записан на английском и украинском языке, однако, как сообщается, обе версии объединяет еще и "загадочный экзотический язык".
Так, с 2015 года в гранд-финале выступают не только участники конкурса, но и выбранная мировая звезда, которая имеет возможность стать хедлайнером концерта и представить новый хит.
В прошлом году приглашенным гостем Евровидение стал Джастин Тимберлейк, который представил песню "Can not stop the feeling".
Как сообщал УНН, все билеты на финальное шоу Евровидение-2017, которое состоится 13 мая в 22:00, проданы.