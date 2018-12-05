Стало відомо, хто "накручує" ціни на м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За рік в Україні оптово-відпускні ціни на м'ясо зросли на 1%, роздрібні - на 9,6%. Про це свідчать дані Мінагрополітики, передає УНН.
Так, вартість яловичини в опті подорожчала на 3% до 77,9 грн за кг, водночас у роздрібі - на 10% до 97,6 грн за кг.
Ціна птиці (курки) в опті зросла на 1%, до 45,2 грн за кг, у роздрібі - на 9%, до 57,2 грн за кг.
Оптово-відпускні ціни на свинину зменшилися на 1% до 74,4 грн за кг, у роздрібі - зросли на 10% до 97,9 грн за кг.
Досить відчутним є розрив у зростанні оптових та роздрібних цін на ковбаси. За рік вартість ковбас у опті зросла на 5,5% до 82,7 грн за кг, у роздрібі - на 24% до 90,4 грн за кг.
Наведені дані демонструють, як зростає вартість продуктів від виробника - до столу, та хто за це платить, каже економічний експерт Юрій Гаврилечко.
"Оптово-відпускні ціни - це ті, які отримує перша ланка посередників, від виробників. Рівень зростання роздрібних цін залежить щонайменше від двох причин: кількості ланцюгів посередництва і торговельної надбавки останнього посередника - супермаркету або магазину.
Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив він.
Нагадаємо, в Асоціації птахівників спростували дефіцит курятини на ринку України, додавши, що цього року навпаки збільшено виробництво цього виду м’яса.
Зокрема, завдяки найбільшому виробнику та експортеру курятини - компанії “Миронівський хлібопродукт”, який запустив другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, удосконаливши її до рівня найбільшого птахокомплексу у світі.