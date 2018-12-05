Стало известно, кто "накручивает" цены на мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За год в Украине оптово-отпускные цены на мясо выросли на 1%, розничные - на 9,6%. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики, передает УНН.
Так, стоимость говядины в опте подорожала на 3% до 77,9 грн за кг, в то же время в рознице - на 10% до 97,6 грн за кг.
Цена птицы (курицы) в опте выросла на 1%, до 45,2 грн за кг, в рознице - на 9%, до 57,2 грн за кг.
Оптово-отпускные цены на свинину уменьшились на 1% до 74,4 грн за кг, в рознице - выросли на 10% до 97,9 грн за кг.
Достаточно ощутимым является разрыв в росте оптовых и розничных цен на колбасы. За год стоимость колбас в опте выросла на 5,5% до 82,7 грн за кг, в рознице - на 24% до 90,4 грн за кг.
Приведенные данные показывают, как растет стоимость продуктов от производителя - к столу, и кто за это платит, говорит экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
"Оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей. Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.
Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - разъяснил он.
Напомним, в Ассоциации птицеводов опровергли дефицит курятины на рынке Украины, добавив, что в этом году наоборот увеличено производство этого вида мяса.
В частности, благодаря крупнейшему производителю и экспортеру курятины - компании "Мироновский хлебопродукт", который запустил вторую линию производства на Винницкой птицефабрике, усовершенствовав ее до уровня крупнейшего птицекомплекса в мире.