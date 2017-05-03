Стало відомо, чому найщасливіші люди живуть в Скандинавських країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Швейцарія, Ісландія, Данія і Норвегія кілька років поспіль займають топові позиції в рейтингу найщасливіших країн світу, повідомляє УНН.
Як повідомляє видання Bloomberg, ці рейтинги, починаючи з 2012 року, готуються загальними зусиллями вчених з Колумбійського університету, Лондонської школи економіки і Університету Британської Колумбії.
Дані рейтинги покликані нагадати про те, що успіх — це більше, ніж економічне зростання та інші подібні статистичні дані. Безсумнівно, люди щасливіші, коли вони багатші і здоровіші, але є й інші чинники, що сприяють сприйняттю добробуту.
Валовий внутрішній продукт на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода вибору життя, щедрість і свобода від корупції — шість головних складових, які беруться до уваги при складанні рейтингу щастя. Дві з них — соціальна підтримка і щедрість — відносно незалежні від економічного розвитку або політичної системи, що пояснює, чому деякі відносно бідні, інституційно слабкі країни мають більш щасливе населення, ніж найсильніші західні демократії.
Так, наприклад, скандинавські країни є одними з найщасливіших країн світу у зв’язку з наявністю такої важливої частини соціального капіталу всередині країни як взаємна довіра.
“Люди цих країн більш охоче платять податки, вони менш схильні до корупції, а системи соціального захисту, які розширюються, стають нормою”, — йдеться в звіті.
Також, до переліку найщасливіших країн світу входять ті країни, які наповнені своєю природною соціальною структурою, і не намагаються нав’язувати штучні правила, які, можливо, працюють в інших місцях.
Цього року рейтинг найщасливіших країн очолила Норвегія, випередивши Данію.
Раніше УНН повідомляв, що незабаром в Україні з’явиться своє скандинавське містечко — ЖК Scandia (Бровари Київської обл). Житловий комплекс зводиться за канонами скандинавської філософії, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.
Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого розмістяться близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк із озером і багато іншого.