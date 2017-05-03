Стало известно, почему самые счастливые люди живут в Скандинавских странах

Как сообщает издание Bloomberg, эти рейтинги, начиная с 2012 года издаются общими усилиями ученых из Колумбийского университета, Лондонской школы экономики и Университета Британской Колумбии.

Данные рейтинги призваны напомнить о том, что успех - это больше, чем экономический рост и другие подобные статистические данные. Несомненно, люди счастливее, когда они богаче и здоровее, но есть и другие факторы, способствующие восприятию благосостояния.

Валовой внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода выбора жизни, щедрость и свобода от коррупции – шесть главных составляющих, которые берутся во внимание при составлении рейтинга счастья. Две из них - социальная поддержка и щедрость - относительно независимы от экономического развития или политической системы, что объясняет, почему некоторые относительно бедные, институционально слабые страны имеют более счастливое население, чем самые сильные западные демократии.

Так, к примеру, скандинавские страны являются одними из самых счастливых стран мира в связи с наличием такой важной части социального капитала внутри страны как взаимное доверие.

«Люди этих стран охотнее платят налоги, менее склонны к коррупции, а расширяющиеся системы социальной защиты становятся нормой», - говорится в отчете.

Также, перечень самых счастливых государств мира составляют те страны, которые наполнены своей естественной социальной структурой, и не пытаются навязывать искусственные правила, которые, возможно, работают в других местах.

В этом году рейтинг самых счастливых стран возглавила Норвегия, опередив Данию.

Ранее УНН сообщал, что вскоре в Украине появится свой скандинавский городок - ЖК Scandia (Бровары Киевской обл). Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.

Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.